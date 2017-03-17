Пятница, 17 Марта 2017 12:41

АрмИнфо. Несколько политических сил участвующих в предвыборной гонке приостановили агитацию в связи со смертью доставившего еду членами группы “Сасна црер” Артура Саркисяна.

В частности блоки “Царукян” и “Осканян-Раффи-Оганян” выступили с заявлениями, в которых отметили, что 17-го и 18-го марта не будут проводить каких-либо агитационных мероприятий. В блоке ОРО считают, что самопожертвование Саркисяна не может остаться бесследным и должно стимулировать армянское общество к объединению и совместной борьбе. “Мы обязуемся предпринять шаги по консолидации политических сил с намерением осуществить смену власти”, -подчеркнуто в сообщении.

В свою очередь лидер блока “Царукян” Гагик Царукян заявил, что смерть Саркисяна является большой трагедией для всех граждан страны независимо от того, знал он Саркисяна или нет. Блок Армянский национальный конгресс также выразил сожаление в связи со смертью Саркисяна, осудив нарушение прав человека и уголовного кодекса в его отношении со стороны соответствующих органов. Также АНК потребовал выявить причины смерти Саркисяна и привлечь к ответственности всех виновных.

Лидер партии “Страна абрикосов” Заруи Постанджян же заявила, что Саркисяна убили власти применяя пытки. “Власти должны были предпринять все необходимые меры, чтобы в ходе голодовки осужденный получал все необходимое, однако они бездействовали”, - отметила она. При этом Постанджян заявила, что зачастую голодующие осужденные не получают даже элементарной медпомощи.

Меж тем пресс-секретарь Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов призвал политические силы не спекулировать кончиной Саркисяна. Что касается причин смерти, то он не стал давать оценки, добавив, что это дело специалистов. “Если в ходе экспертизы выяснится, что имели место недобросовестные действия, нарушения закона, то, думаю, виновные будут наказаны”, - подчеркнул Шармазанов. При этом республиканец отметил, что во время нахождения в месте заключения Саркисян несколько раз отказывался от помощи, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, и отказывался от соответствующей медпомощи, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.