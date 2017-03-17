Пятница, 17 Марта 2017 12:40

АрмИнфо.Вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов - представитель режима, убившего <доставщика еды> Артура Саркисяна. Об этом 17 марта в ходе пресс-конференции в Ереване заявил представитель блока <Елк>, депутат парламента Армении Никол Пашинян, реагируя на заявление Шармазанова о том, что оппозиция попытается использовать смерть Саркисяна для получения дополнительных дивидендов в преддверии парламентских выборов.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям повстанческой группы "Сасна црер", захватившей в июле прошлого года Полк патрульной службы Еревана. Он прорвал на своем личном автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам. Власти тогда решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить группу сдаться. Саркисян был арестован, а затем под давлением группы депутатов НС РА, выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику, где и скончался.

<Пусть г-н Шармазанов конкретизирует адресатов своего заявления, тогда и я отреагирую. Подобные обвинения просто неуместны, так как мы с первых дней заключения под стражу Саркисяна боролись за его скорейшее и незамедлительное освобождение>, - сказал Пашинян. При этом он подчеркнул, что если бы Саркисяна освободили 13 февраля, в день когда они в первый раз с подобным прошением обратились к Генпрокурору Армении, то он был бы сегодня жив.

В тоже время Пашинян добавил, что авторами или соавторами всего

плохого, что происходит в Армении являются власти. <Пусть бьются

головой об стену и Шармазановы, и Сержи Саргсяны, которые пытаются

обвинить нас в попытке заработать дивиденды на смерти Артура

Саркисяна>, - заключил Пашинян.

Отметим, что после смерти Артура Саркисяна вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов выступил с заявлением, в котором отметил, что теперь оппозиция в преддверии парламентских выборов попытается заработать дивиденды на смерти <доставщика еды>.