Пятница, 17 Марта 2017 12:38

АрмИнфо. Ставка азербайджанских властей на применение силы или угрозу силой продолжает оставаться основной причиной сохранения напряженности в регионе и является одним из главных препятствий на пути урегулирования конфликта.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД НКР, об этом 15 марта в ходе выступления на мероприятии <Стабильность и безопасность на Кавказе, ситуация в Нагорном Карабахе>, инициированной центром исследований Средиземноморского региона, Ближнего Востока и ислама при университете Пелопоннеса, комитета Ай Дата АРФ Дашнакцуцюн Греции и институтом международных отношений университета Пандио заявил глава МИД Арцаха Карен Мирзоян.

В этом контексте он отметил, что действия Азербайджана, особенно за последнее время, направленные на последовательное обострение ситуации, и полное отсутствие желания достичь окончательного и мирного урегулирования конфликта свидетельствуют о том, что Азербайджан ради своих политических выгод готов пойти на крайние шаги, вплоть до разжигания военных действий, что и произошло в апреле 2016-ого года.

Министр подчеркнул, что только благодаря решительным действиям Армии Обороны Арцаха удалось пресечь дальнейшее расширение военной агрессии и заставить Азербайджан уважать режим прекращения огня. <Это показывает насколько важна роль Арцаха в качестве неотъемлемой составляющей системы региональной безопасности, гаранта безопасности. Апрельская агрессия поставила под сомнение перспективы мирного урегулирования. Убежден, что в сложившейся ситуации первоочередной задачей является создание условий для возобновления полноценных переговоров, в частности, полное восстановление режима прекращения огня, установленного соглашениями 1994 и 1995 годов и незамедлительная реализация договоренностей, достигнутых 16 мая 2016 года в Вене и 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге>, - сказал Мирзоян.

Представив процессы государственного строительства в Арцахе, министр иностранных дел подчеркнул, что демократическое развитие государственности Арцаха является необратимым процессом, яркий примером чему служит принятие новой Конституции 20 февраля 2017 года. По его словам, независимо от возникающих перед республикой вызовов, Арцах не свернет с демократического пути и продолжит борьбу, направленную на признание ее самоопределения со стороны международного сообщества.

На мероприятии присутствовали патриарший викарий архиепископ Комитас Оганян, посол Армении в Греции Фадей Чарчоглян, независимый депутат

парламента Греции Харис Теохарис, представители армянской общины, преподаватели, студенты и журналисты. Рабочий визит министра иностранных дел Арцаха в Грецию завершился.