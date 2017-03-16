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 Четверг, 16 Марта 2017 23:37

Марианна Мкртчян

Следственный комитет Армении проводит следствие для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисяна

Следственный комитет Армении проводит следствие для выяснения обстоятельств смерти Артура Саркисяна

АрмИнфо.Следственный комитет Армении проводит следствие для выяснения обстоятельств смерти в медицинском центре Артура Саркисяна, доставившего членам группы "Сасна Црер" еду во время "протестного" захвата последними Полка Патрульной Службы Полиции в Ереване 17 июля прошлого года.

Как сообщила на своей страничке в Фейсбук пресс-секретарь СК РА Сона Трузян, назначена судмедэкспертиза, кроме того из больницы изъяты история болезни Саркисяна, и все документы касательно его лечения.

«По указанию главы СК РА орган, осуществляющий делопроизводства предоставит пострадавшим  (родным Саркисяна или предложенным с их стороны экспертам) возможность при желании участвовать в работах судмедэкспертизы, в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саркисян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца. Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных".  5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состоянием здоровья.

Сообщение о смерти Саркисяна вывело сотни людей на акцию протеста против действий правоохранительных органов. В ходе митинга-шествия, организованного инициативной группой в центре столицы Армении, звучали призывы к справедливости и наказанию виновных. Протестующие скандировали лозунги "Сержик убийца" (президент РА - ред), "В отставку генерального прокурора".  Участники акции заявили о своем намерении организовать с сегодняшнего дня круглосуточную сидячую забастовку с требованием отставки главы государства. Они призвали граждан Армении  собраться завтра на площади Свобода, чтобы выразить свое отношение к этому трагическому инциденту. Участников акции сопровождали усиленные наряды полиции. Заместитель начальника Полиции Еревана Валерий Осипян призвал их не напрягать ситуацию. По его словам, в ближайшее время генеральная прокуратура Армении выступит с заявлением. "Сегодня, сейчас не время для подобного рода мероприятия", - попытался успокоить митингующих Валерий Осипян.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер".  Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>.  После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику.

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