Четверг, 16 Марта 2017 23:37

АрмИнфо.Следственный комитет Армении проводит следствие для выяснения обстоятельств смерти в медицинском центре Артура Саркисяна, доставившего членам группы "Сасна Црер" еду во время "протестного" захвата последними Полка Патрульной Службы Полиции в Ереване 17 июля прошлого года.

Как сообщила на своей страничке в Фейсбук пресс-секретарь СК РА Сона Трузян, назначена судмедэкспертиза, кроме того из больницы изъяты история болезни Саркисяна, и все документы касательно его лечения.

«По указанию главы СК РА орган, осуществляющий делопроизводства предоставит пострадавшим (родным Саркисяна или предложенным с их стороны экспертам) возможность при желании участвовать в работах судмедэкспертизы, в рамках действующего законодательства», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саркисян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца. Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состоянием здоровья.

Сообщение о смерти Саркисяна вывело сотни людей на акцию протеста против действий правоохранительных органов. В ходе митинга-шествия, организованного инициативной группой в центре столицы Армении, звучали призывы к справедливости и наказанию виновных. Протестующие скандировали лозунги "Сержик убийца" (президент РА - ред), "В отставку генерального прокурора". Участники акции заявили о своем намерении организовать с сегодняшнего дня круглосуточную сидячую забастовку с требованием отставки главы государства. Они призвали граждан Армении собраться завтра на площади Свобода, чтобы выразить свое отношение к этому трагическому инциденту. Участников акции сопровождали усиленные наряды полиции. Заместитель начальника Полиции Еревана Валерий Осипян призвал их не напрягать ситуацию. По его словам, в ближайшее время генеральная прокуратура Армении выступит с заявлением. "Сегодня, сейчас не время для подобного рода мероприятия", - попытался успокоить митингующих Валерий Осипян.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер". Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику.