Четверг, 16 Марта 2017 20:37

АрмИнфо. По факту смерти Артура Саркисяна исполняющим обязанности прокурора административного района Ачапняк и Давидашен поручено следственному отделу того же района провести следственные мероприятия. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры Армении.

Артур во время кризиса "Сасна Црер" в Ереване прорвал на своем автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам, взявшим полк патрульной службы. Власти решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить их сдаться. Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саргсян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца. Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состояние здоровья.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер". Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику.