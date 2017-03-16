﻿
Հայ  Рус  Eng
 Лента новостей

﻿
 Четверг, 16 Марта 2017 20:37

Александр Аванесов

По факту смерти Артура Саркисяна будут проведены следственные мероприятия

По факту смерти Артура Саркисяна будут проведены следственные мероприятия

АрмИнфо. По факту смерти Артура Саркисяна исполняющим обязанности прокурора административного района Ачапняк и Давидашен поручено следственному отделу того же района провести следственные мероприятия.  Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры Армении.

Артур во время кризиса "Сасна Црер" в Ереване прорвал на своем автомобиле заслоны и доставил хлеб и воду повстанцам, взявшим полк патрульной службы. Власти решили использовать фактор голода и жажды, чтобы принудить их сдаться.  Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саргсян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца. Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состояние здоровья.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер". Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику. 

  • ПРОЧИТАТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев

Имя*
Эл-почта
Текст*
  
6664

 Интервью
 Комментируемие
 Поиск по дням