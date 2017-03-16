Четверг, 16 Марта 2017 20:27

АрмИнфо.В связи со смертью Артура Саркисяна необходимо сразу предпринять следственные действия, предусмотренные Уголовным кодексом Армении. Об этом говорится в заявлении офиса Защитника прав человека.

Согласно источнику, в заявлении подчеркивается необходимость в рамках предусмотренных законом процедур осуществить все меры по выявлению причин смерти. Следствие по данному делу необходимо провести максимально прозрачно, периодически представляя общественности всю информацию по уголовному делопроизводству. Со стороны Защитника прав человека будут предприняты все меры, предусмотренные законом, в том числе, и получение всей необходимой информации от правоохранительных органов. Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саргсян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца. Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состояние здоровья. Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы "Сасна црер". Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине <нарушения условий исполнения меры пресечения>. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику.