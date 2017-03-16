Четверг, 16 Марта 2017 19:36

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

17 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 135-138 в кв. Б2 Ю/З района, улицы 6, 7 в кв. "Силикян", собственные дома на улицах Канакера 3, 6 и прилегающие общественные абоненты;

10:30-16:30 жилые дома 1а, 1б, 34, 36, 39, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 54 в кв. "Нарекаци", спортшкола N1 и и прилегающие общественные абоненты в Аване;

11:00-15:00 собственные дома 11-35 на 2-ой улице, 14-46 на 4-ой улице, 1-42 на 5- ой улице, 1-19 на 7-ой улице, 2-52 на 9-ой улице в Вардашене; собственные дома 1-57 на ул. Аяса, 25, 27, 34, 36 на ул. Верфеля, жилой дом 5 в кв. "Нор Киликия" и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 1а, 9, 11, 13 на ул. Парпеци, 64 на ул. Пушкина, 5 на ул. Саряна, 35а, 35б на ул. Туманяна, собственные дома 2-11 на 2-ом тупике Туманяна и прилегающие общественные абоненты;

11:00-16:00 собственные дома 85-125 на 8-ой улице, 146-192 на 12-ой улице, 6-41 на 17-ой улице, 1-19 на 19-ой улице, 16-57 на 27-ой улице, 1-85 на 26-ой улице, 1- 46 на 34-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 17-30 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78, 6-40 на 45-ой улице и жилой дом 1 на 15-ой улице в Ареше, собственные дома 213-244 на ул. Мурацан, 84-120, 122- 185 на ул. Атоян, жилые дома 127А, 127 на ул. Г. Маари; улицы 1-8 в селе Мушакан;

в Котайкском марзе:

11:00-13:00 жилые дома 300-304, 308-317 в кв. "Микрошрджан" (Микрорайон) и прилегающие общественные абоненты в городе Раздан;

11:00-15:00 село Зовуни, прилегающие общественные абоненты и производственные территории;

12:00-13:00 села Джрабер, Зовашен, Капутан, песчаные карьеры Джрабера;

13:00-17:00 частично село Гетамеч, садоводческие территории Гетамеча, птицефабрика, Соляной комбинат, компания "Виола Джур" и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-16:00 частично села Норамарг, Саят-Нова, Норабац, частично улица Шаумяна, частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Бардзрашен;

11:00-14:00 частично улица Араратян в городе Веди;

14:30-16:00 частично улица Ахбюра Сероба в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 жилые дома 14-16 на Джермукском шоссе в городе Вайк;

11:00-16:00 частично село Арпи;

в Ширакском марзе:

11:00-17:00 общины Азатан, Бениамин с прилегающими общественными абонентами в районе Ахурян.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.