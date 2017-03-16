Четверг, 16 Марта 2017 19:35

АрмИнфо. Обсуждение на самом высоком уровне нагорно-карабахского конфликта свидетельствует о том, что предпринимаются активные усилия по решению этого вопроса. Об этом 16 марта в Москве в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос, чем обусловлены активные переговоры на высшем уровне по карабахскому вопросу в последний период.

Она подчеркнула, что вполне логично в этой связи проведение встреч на высоком уровне, которые достаточно интенсивно освещаются со стороны СМИ. <Мы ни от кого ничего не скрываем. Осуществляется достаточно обильное снабжение информацией>, - заключила Захарова.

Отметим, что нагорно-карабахский конфликт обсуждался в ходе встречи глав МИД Армении и России в начале марта в Москве, затем в ходе визита президента Армении в Париж, а также 15 марта в ходе встречи Саргсян-Путин в Москве. На прошлой неделе этого вопроса коснулись и главы МИД России и Азербайджан в Москве, а также азербайджанский и французский лидеры в Париже в начале этой недели.