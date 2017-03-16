Четверг, 16 Марта 2017 19:29

АрмИнфо.Вековые узы дружбы и взаимопонимания связывают Россию с Арменией.Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Кремля, об этом 16 марта в ходе принятия верительных грамот новоназначенного посла Армении в России Вардана Тоганяна заявил президент России Владимир Путин.

<Прошедшая вчера встреча с президентом Сержем Саргсяном вновь показала, что Россия и Армения как союзники надёжно поддерживают друг друга и сообща продвигают процессы евразийской интеграции. Между нашими странами успешно развивается взаимодействие в экономике, торговле, инвестициях, в военно-технической сфере. Расширяются контакты в области туризма, культуры, науки и образования. Тесное сотрудничество ведётся по линии регионов двух стран. Россия готова в качестве посредника приложить максимальные усилия для урегулирования региональных конфликтов>, - сказал Путин.

16 марта 18 послов вручили президенту России в Александровском зале Большого Кремлевского дворца верительные грамоты.

10 марта президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении Вардана Тоганяна на должность посла Армении в России. Тоганян является председателем совета директоров <Евразийской медиа группы>. В 2014 году стал акционером компании <Шогакн>, занимающейся обработкой алмазов. Тоганян окончил исторический факультет Ереванского государственного университета, защитил в ЕГУ кандидатскую диссертацию. В 2001 году окончил докторантуру Института социально-политических исследовании Академии наук РФ. 1995-1996 гг стажировался в Центре международных исследований в университете в Осаке; 2000 г. - в Гарвардском университете. Кандидат исторических наук, доктор политических наук. Автор более 10 научных трудов и монографий, посвященных проблемам развития Новых независимых государств, региональных и межнациональных конфликтов, проблем национальной толерантности.

Владеет английским и японским языками. В 1992 - 1994 гг. работал в постоянном представительстве Армении в Москве в качестве главного специалиста, в 1994 - 1995 гг. в посольстве Армении в России - вторым секретарём, 1996-1997 гг. был первым секретаре управления стран СНГ МИД Армении, 1997-1998 гг. - первым секретарем посольства Армении в России, 1998-2000 гг. - советником армянского посольства в Москве.