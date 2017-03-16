Четверг, 16 Марта 2017 19:26

АрмИнфо.Стали известны причины смерти Артура Саркисяна, доставившего членам группы <Сасна Црер> еду во время <протестного> захвата последними Полка Патрульной Службы Полиции в Ереване 17 июля прошлого года.

Согласно сообщению врачей ереванского медицинского центра "Армения", 15 марта Артур Саргсян был госпитализирован и прооперирован в связи с серьезным сбоем в работе желудочно-кишечного тракта, а 16 марта скончался в реанимации от остановки сердца.

Отметим, что Саркисян был задержан и находился в УИУ "Больница для осужденных". 5 марта генпрокурор Армении удовлетворил ходатайство армянских депутатов и сменил меру пресечения в его отношении с ареста на подписку о невыезде в связи с плохим состоянием здоровья.

Напомним, что Артур Саркисян обвинялся в содействии действиям группы <Сасна црер>. Саркисян был арестован, а затем выпущен под подписку, поскольку страдал рядом тяжелых заболеваний, не совместимых с его нахождением под арестом. Однако 9 февраля он был арестован вторично по причине нарушения условий исполнения меры пресечения. После этого Саркисян объявил голодовку, состояние его здоровья ухудшалось с каждым днем. 16 марта же в крайне тяжелом состоянии он был доставлен в клинику.