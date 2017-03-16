Четверг, 16 Марта 2017 14:45

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека принял в производство 23 дела против Азербайджана в связи с преступлениями, совершенными азербайджанскими вооруженными силами в ходе апрельской войны. Об этом 16 марта сообщил журналистам представитель Армении в ЕСПЧ Геворг Костанян.

Он заметил, что по преступлениям азербайджанской стороны в дни апрельской войны в ЕСПЧ подано более 700 исков, над которыми работает большая группа юристов и вовлеченное в качестве третей стороны правительство Армении. При этом Костанян заметил, что Баку заявил о представлении 500 исков против Армении. "Однако в производство ЕСПЧ принято 5 исков, о чем армянская сторона уже уведомлена", - подчеркнул Костанян.

Отметим, что ранее группа правозащитников-юристов представила в ЕСПЧ иски против Азербайджана в связи с нарушением прав мирных жителей Нагорного Карабаха и военнослужащих в ходе апрельской азербайджанской агрессии.

От имени семей 22 военнослужащих Армии обороны (62 заявителя), группа представила жалобы о надругательстве над телами погибших,

проявления нечеловеческого отношения в их отношении, национальной дискриминации и т.д. О всех 22 жалобах азербайджанская сторона проинформирована и должна ответить до 28 марта. От имени семьи Халапян в ЕСПЧ направлена жалоба о признании нарушенным ряда прав трех пожилых жителей Талиша, которые были со стороны азербайджанских военнослужащих были подвергнуты насилию, пыткам в собственном доме. Об этих жалобах также азербайджанская сторона проинформирована и должна ответить до 27 ноября 2011 года. От имени 693 пострадавших или потенциальных пострадавших жителей сел Талиш и Матагис, городов Мартакерт, Верин И Неркин Чартар, Мартуни и Аскеран также направлены жалобы о нарушении их права на жизнь, собственность, личную жизнь и т,д. Еще 3 жалобы были направлены от имени четырех несовершеннолетних. Еще одна жалоба поступила от Епархии Арцаха ААЦ. Данное обращение зафиксировано, уже дано название, однако пока не

решен вопрос коммуникации. Напомним, что в ходе азербайджанской агрессии 1-4 апреля было зафиксировано множество случаев нарушения прав мирных жителей. Кроме этого азербайджанские военнослужащие зверски убили и отрезали уши трем мирным жителям Талиша Валере Халапяну, Размелле Халапян и Марусе Халапян. Также в социальных сетях появились фотографии азербайджанских солдат с отрезанной головой армянского военнослужащего 19 летнего Карама Слояна. Кроме этого тела всех 18 погибших военнослужащих Армии обороны, переданных Азербайджаном Нагорному Карабаху, были изувечены. Помимо этого, в первый же день агрессии был убит 12 летний Вагинак Григорян, двое детей получили ранения.