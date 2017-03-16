Четверг, 16 Марта 2017 14:42

АрмИнфо. Нормализацию отношений между Россией и Турцией не стоит рассматривать как процесс, который может навредить другим государствам. Об этом в интервью журналу <Regional Post - Caucasus> заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос должна ли Армения смотреть с некой долей опаски на российско-турецкое сближение.

<У России нет скрытой повестки дня. Мы не строим политические или экономические альянсы, направленные против третьих стран и ущемляющие чьи-либо интересы. В целом, открыты к конструктивному взаимоуважительному сотрудничеству со всеми, кто проявляет встречную готовность. Убеждены, что вывод российско-турецких связей из многомесячного кризиса повысит доверие и взаимопонимание в регионе. Рассчитываем, что поэтапное восстановление двусторонней кооперации с Анкарой пойдет на пользу миру, безопасности и стабильности в Закавказье>, - сказал Лавров.