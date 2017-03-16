Четверг, 16 Марта 2017 14:42

АрмИнфо.Москва готова содействовать переговорам Еревана и Анкары по нормализации армяно-турецких отношений. Об этом в интервью журналу "Regional Post - Caucasus" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На взгляд российского министра, представленная им страна играла важную роль в размораживании и нормализации отношений между Арменией и Турцией в 2007-2009 годы, который позднее остановился. "Принципиально важно, что стороны продемонстрировали способность договариваться и принимать серьезные, ответственные решения. Убежден, что Армения и Турция способны урегулировать имеющиеся проблемы. При этом очень многое зависит от них самих. Ведь качество политиков определяется не только глубиной реалистического анализа объективных трудностей, но и способностью быть оптимистом, чтобы реализовать надежды и чаяния своих граждан. Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие", - сказал он.

Российский министр считает, что открытие армяно-турецкий границы пойдет на пользу всему региону. "Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг", - заключил Лавров.

Напомним, что 16 февраля текущего года президент РА Серж Саргсян отозвал армяно-турецкие протоколы из армянского парламента. Тогда же в своем письме к спикеру НС РА Галусту Саакяну глава государства указал на то, что за прошедшие 6 лет с момента подписания протоколов Армения всегда была последовательной в реализации этих документов. "Однако нужно констатировать полное отсутствие политической воли у властей Турции, искажения буквы и духа протоколов и продолжительное выдвижение предусловий. Параллельно с этим, в преддверие 100-летней годовщины Геноцида армян, в Турции принимает новые обороты политика отрицания и переписывания истории",- говорилось в письме. Исходя из этого, как отмечал Саргсян, он принял решение об отзыве из Национального Собрания протоколов "Об установлении дипломатических отношений между Арменией и Турцией" и "О развитии отношений между Арменией и Турцией", подписанных 10 октября 2009 года в Цюрихе.