Четверг, 16 Марта 2017 14:41

АрмИнфо. Глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальски выступил с призывом к армянским избирателям. Дипломат призвал не поддаваться соблазну и не продавать свои голоса. "Будут лица, которые будут вам предлагать деньги, либо услуги, давать обещания, однако нет таких средств, которые стоили бы Ваших голосов", - отметил дипломат.

Глава делегации также считает важным активное участие граждан в избирательном процессе. "Есть люди, которые не уверены, что их голос может быть учтен, у них есть печальный опыт прошлого, однако в этот раз мы сделаем все возможное, чтобы голоса людей были учтены. Идите и голосуйте", - призвал он.

Свитальски заверил, что голосование будет анонимным и тайным. "Технические средства, в частности, видеокамеры не в состоянии определить за кого голосует избиратель. Не верьте лицам, которые утверждают обратное", - подчеркнул он. При этом дипломат призвал избирателей быть храбрыми и не поддаваться шантажу и террору. "Вам могут угрожать, но вы не должны пугаться, поскольку предстоящие выборы призваны определить ваше будущее", - подчеркнул он. При этом дипломат посчитал необходимым сообщать о всех упущениях или нарушениях избирательного процесса правоохранительным органам. "Озвучивайте проблемы, даже если вы не верите, что действия правоохранителей будут эффективными", - сказал посол.