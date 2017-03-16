Четверг, 16 Марта 2017 14:40

АрмИнфо. Глава Центра метеорологических прогнозов "Армгосгидромета" МЧС Армении Гагик Суренян жителей страны опять пугает осадками.

Как сообщил Гагик Суренян на своей странице в соцсети Facebook, после полудня 16 марта и предстоящей ночью, днем 18 марта и ночью 19 марта территория республики будет находиться в зоне воздействия мощного циклона.

"За указанный период времени, во всех областях Армении время от времени ожидаются осадки: в горных областях ожидаются - обильные снегопады, в предгорных зонах - мокрый снег. В низинных зонах осадки будут в виде дождя. В отдельных местах будет наблюдаться усиление ветра до 15-20м/с, ожидается метель, образование гололеда на дорогах", - написал Гагик Суренян.

Днем 17 марта, ночью 18 марта и днем 19 марта на территории Армении прогнозируется погода без осадков.