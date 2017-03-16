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 Четверг, 16 Марта 2017 14:40

Наира Бадалян

Синоптики опять пугают жителей Армении осадками

Синоптики опять пугают жителей Армении осадками

АрмИнфо. Глава Центра метеорологических прогнозов "Армгосгидромета" МЧС Армении Гагик Суренян жителей страны опять пугает осадками.

Как сообщил Гагик Суренян на своей странице в соцсети Facebook, после полудня 16 марта и предстоящей ночью, днем 18 марта и ночью 19 марта территория республики будет находиться в зоне воздействия мощного циклона.

"За указанный период времени, во всех областях Армении время от времени ожидаются осадки: в горных областях ожидаются - обильные снегопады, в предгорных зонах - мокрый снег. В низинных зонах осадки будут в виде дождя. В отдельных местах будет наблюдаться усиление ветра до 15-20м/с, ожидается метель, образование гололеда на дорогах", - написал Гагик Суренян.

Днем 17 марта, ночью 18 марта и днем 19 марта на территории Армении прогнозируется погода без осадков.

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