Четверг, 16 Марта 2017 14:39

АрмИнфо.Визит президента Армении в Россию прошел успешно. Такую точку зрения 16 марта в ходе пресс-конференции в Ереване выразил замдиректора Института Кавказ Сергей Минасян.

По его словам, естественно, по итогам визита были достигнуты договоренности по военно-техническому и экономическому блокам. <Об успешности визита свидетельствует и совместное заявление президентов Армении и России, особенно пятый пункт, где отмечается, что Россия и Армения продолжат планомерное военное и военно-техническое сотрудничество на двусторонней основе, имеющее целью обеспечение региональной и международной безопасности. Также важным было выражение поддержки Путиным избирательных процессов в Армении. Немаловажными являются и торгово- экономические и инвестиционные договоренности>, - сказал Минасян. При этом он добавил, что особой высокой оценки заслуживает то, что на встрече не затрагивался вопрос взаимодействия Армения-ЕС.

В тоже время Минасян считает, что главы государств Армении и России послали четкий месседж по нагорно-карабахскому урегулированию, в котором подчеркнули приверженность реализации венских и петербургских договоренностей.

Коснувшись армяно-российского военно-технического сотрудничества, политолог подчеркнул, что армяно-российское сотрудничество в этой сфере будет продолжаться еще долгие годы. Он напомнил, что 90-95% вооружения, стоящее на балансе ВС Армении и НКР, либо советского, либо российского производства. Эксперт констатировал, что Армения и Россия активно взаимодействуют в военно-промышленной области, кроме того Армения начала развивать собственную военную промышленность.

14-15 марта президент Армении Серж Саргсян с официальным визитом посетил Россию. В рамках визита, Саргсян провел встречу высшим руководством России. В ходе переговоров высокого уровня были обсуждены ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия в ряде сфер: политическая, торгово-экономическая, гуманитарная, культурная, а также вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках интеграции на евразийском пространстве. Серж Саргсян и Владимир Путин обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, обсудили процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы. По итогам встречи Саргсян и Путин приняли совместное заявление.