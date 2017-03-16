Четверг, 16 Марта 2017 12:43

АрмИнфо. Азербайджан сегодня не готов к силовому разрешению нагорно-карабахского конфликта, убежден замдиректора Института Кавказ Сергей Минасян.

<Если бы Баку сегодня был способен на эскалацию ситуации в зоне конфликта, то было бы более логично сделать это до выборов, а не после. Меж тем, реальность свидетельствует об обратном. Не исключаю, что серьезное воздействие оказал и последний провал последней диверсионной вылазки ВС Азербайджана в феврале текущего года, когда азербайджанская сторона потеряла как минимум 5 своих военнослужащих. Об этом свидетельствуют и заявления Лаврова и Мамедъярова по итогам встречи в Москве>, - сказал Минасян 16 марта на пресс-конференции в Ереване.

По его словам, не менее важную роль играют и заявления армянской стороны, которая подчеркнула готовность повысить градус в случае эскалации Азербайджаном ситуации в зоне конфликта. Он отметил, что Азербайджану становится все сложнее осуществлять свою военно-политическую авантюру.