Четверг, 16 Марта 2017 12:41

АрмИнфо.Герой арцахской войны Жирайр Сефилян и члены группы "Сасна црер" отреагировали на инцидент в Джрарате.

В своем заявлении они поприветствовали протест сторонников блока "Оганян-Раффи- Осканян" в селе Джрарат. "Это важно, поскольку представители блока не только выступили против ущемления прав, чести и достоинства граждан, но и наказали нарушителя. Также они наказали одного из главных "кнутов" правящего режима известного своими еничерскими зверствами брата начальника полицейских войск Левона Ераносяна -Лерника Ераносяна, да еще в селе, где Ераносяны чувствуют себя хозяевами", - отметили они.

"Сасна црер" также поприветствовали достойное и решительное поведение лидера блока ОРО Сейрана Оганяна. "Это первый случай после бунта "Сасна црер" , когда режим получает достойный силовой отпор. Безусловно, масштабы несравнимы, однако явление свидетельствует о том, что продолжается протест против насилия, и поднимает голову здоровый инстинкт ответа на применение силы", - подчеркнули авторы заявления.

Также члены группы заметили, что, несмотря на различие в политических взглядах, они выражают свое содействие блоку ОРО и призывают общество готовиться к всенародному бунту.

Отметим, что 14 марта члены джраратской структуры правящей Республиканской партии осуществили вооруженное нападение на сподвижников блока <Оганян-Раффи-Осканян>, в результате инцидента 3 человека были доставлены в больницу. Согласно данным медосмотра, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в область ноги, второй был ранен в спину из колюще-режущего предмета, у третьего диагностирован перелом руки. В связи с инцидентом в СК РА возбужденно уголовное дело. Задержан Тигран Саркисян (1982 г.р), которому предъявлено обвинение в незаконном приобретение и хранении оружия и боеприпасов. Он также подозревается в нанесении телесных повреждений двум и более лицам.

Еще один инцидент в селе Джрарат был зафиксирован 12 марта. Он произошел между сторонниками ОРО и главой сельской администрации Лерником Ераносяном. Как сообщили АрмИнфо в Следственном комитете, 12 марта в 18:25 часов из больницы Вагаршапата в полицию поступило сообщение о том, что к ним за медпомощью обратился Лерник Ераносян с многочисленными травмами в область головы, живота, груди. Последний сообщил, что его избили в селе Джрарат. "В тот же день в районе 19:40 из той же больницы поступило сообщение, что с гематомой в области лица к ним за медпомощью обратился Микаел Бабаян, который также сообщил, что получил травму в результате потасовки в селе Джрарат. По предварительным данным, 12 марта около 16:00 часов в селе Джрарат Армавирской области произошла потасовка, которая переросла в драку, во время которой вышеуказанные лица и пострадали. При изучении фактов выяснилось, что во время потасовки Ераносян из своего пистолета произвел один выстрел в воздух. В рамках инцидента 5 человек были подвергнуты приводу, еще двое явились с повинной. Заявление и объяснительную по инциденту дал и Лерник Ераносян. Осуществляются соответствующие мероприятия для выяснения мотивов инцидента>, - говорится в сообщении СК РА.