Четверг, 16 Марта 2017 12:38

АрмИнфо.Замдиректора Института Кавказ Сергей Минасян убежден, что серьезных поствыборных процессов в Армении не будет.

<В Армении уже сложилась добрая традиция проводить достаточно затяжные поствыборные митинги, однако, я сегодня таких тенденций не вижу. Нет серьезных столкновений, напряжения, которые бы свидетельствовали о возможном развитии процессов и после выборов. Учитывая значимость предстоящих выборов, считаю даже немного странным протекающие сегодня в республике пассивные процессы>, - сказал Минасян 16 марта в ходе пресс-конференции в Ереване, комментируя заявлении блока <Осканян-Раффи-Оганян> о намерении провести серьезные поствыборные акции.

При этом политолог считает, что ОРО сегодня нуждается в получении дополнительных дивидендов и привлечении электората, и подобные заявления преследуют эту цель. Вместе с тем, он убежден, что у блока нет достаточного потенциала для этого.

В тоже время эксперт отметил, что ожидал более глубокой и содержательной предвыборной кампании.