Четверг, 16 Марта 2017 12:03

АрмИнфо.С 01.01.2017 по 31.12.2017 Банка ВТБ (Армения) предоставляет возможность всем своим держателям карт Visa воспользоваться “Специальным предложением”, благодаря которому оплата товаров и услуг картами Visa Банка ВТБ (Армения) будет не только удобной, но и позволит сэкономить денежные средства во время поездок за границу.

В рамках “Специального предложения” держатели карт Visa Банка ВТБ (Армения), путешествуя по ряду стран Европы, Азии и Америки, смогут получить скидки до 40%, возможность воспользоваться такими акциями, как при приобретении одной услуги получение второй бесплатно, возврат части денег при крупных покупках, а также подарки, совершая оплату по карте Visa в следующих торгово-сервисных точках:

отели, рестораны и кафе, музеи, театры

магазины одежды, ювелирных изделий, аксессуаров, парфюмерии, сладостей,

при путешествиях на корабле, автобусе, велосипеде и пешком,

в спа-центрах, бассейнах

при пользовании VIP-услугами,

при аренде автомобиля, мотоцикла, при полете на воздушном шаре, самолете,

при пользовании услугами профессиональной фотосъемки,

при оплате электронных покупок.

Для держателей карт Visa Банка ВТБ (Армения) доступны услуги и специальные предложения более 70 торговых точек, такие как Calvin Klein, De Passion, Best Western Hotels & Resorts, Luxury Flight, Larusmiani, Benson & Clegg, Princess Cruises, BCBGMAXAZRIA, Madam Tussauds, Wilson Leather, eBags и т.д., которые сотрудничают с международной платежной системой Visa.

Более подробную информацию можете получить по линку http://ru.vtb.am/retail/akcii/visasale2017/