АрмИнфо.С 01.01.2017 по 31.12.2017 Банка ВТБ (Армения) предоставляет возможность всем своим держателям карт Visa воспользоваться “Специальным предложением”, благодаря которому оплата товаров и услуг картами Visa Банка ВТБ (Армения) будет не только удобной, но и позволит сэкономить денежные средства во время поездок за границу.
В рамках “Специального предложения” держатели карт Visa Банка ВТБ (Армения), путешествуя по ряду стран Европы, Азии и Америки, смогут получить скидки до 40%, возможность воспользоваться такими акциями, как при приобретении одной услуги получение второй бесплатно, возврат части денег при крупных покупках, а также подарки, совершая оплату по карте Visa в следующих торгово-сервисных точках:
Для держателей карт Visa Банка ВТБ (Армения) доступны услуги и специальные предложения более 70 торговых точек, такие как Calvin Klein, De Passion, Best Western Hotels & Resorts, Luxury Flight, Larusmiani, Benson & Clegg, Princess Cruises, BCBGMAXAZRIA, Madam Tussauds, Wilson Leather, eBags и т.д., которые сотрудничают с международной платежной системой Visa.
Более подробную информацию можете получить по линку http://ru.vtb.am/retail/akcii/visasale2017/
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