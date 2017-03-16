Четверг, 16 Марта 2017 11:30

АрмИнфо.Арцах сегодня является частью армянского мира - фронтовой линией, где определяется наше достоинство и честь. Об этом на встрече с избирателями в Ереване заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

<У нас есть конкретная программа по Арцаху, и мы сделаем все, чтобы наше достоинство в этом вопросе не пострадало>,- заявил он. Премьер подчеркнул, что в переговорном процессе должен быть выбран такой вариант, который минимизирует риски войны и сочетается с самолюбием и достоинством армянского народа.

Говоря о социально-экономических вопросах, Карапетян заверил, что в этих сферах уже начаты фундаментальные реформы, которые будут продолжены в случае получения Республиканской партией вотума доверия во время парламентских выборов.

Он подчеркнул, что особый акцент будет поставлен на развитии туризма. <Мы должны сделать так, чтобы наша страна была узнаваема для внешнего мира, при этом во всех интеграционных процессах мы должны сохранять нашу национальную идентичность>,- заявил он.