Среда, 15 Марта 2017 23:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

16 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 собственные дома 1-351 у Шрджанцик тоннеля и прилегающие общественные абоненты; улицы 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 в кв. <Силикян>, жилые дома 119, 120, 121, 129-140 в кв. Б2 Ю/З района, жилые дома 7/5, 14 на ул. Фучика, 3, 5, 7, 9, 11, 12 на 1-ом переулке Фучика, улицы 5, 7, 11, 13, 18 в кв. <Ахтанак>;

10:30-16:30 жилые дома 1А, 9, 11, 13 на ул. Парпеци, 64 на ул. Пушкина, 5 на ул. Саряна, 5, 5А, 7, 9, 9А, 35А, 35Б на ул. Туманяна, собственные дома 2-11 на 2-ом тупике Туманяна, жилой дом 19 на 2-ом переулке Анрапетутяна и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 24/1, 24/2, 24/3, 27, 28, 29, 50 в кв. "Ованнисян", 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 44 в кв. "Нарекаци", здание супермаркета "Ереван Сити" и прилегающие общественные абоненты, здание кинотеатра "Аван" и прилегающие общественные абоненты в Аване; жилые дома 1-10 на ул. Минск, детский сад <Ани>, прилегающие общественные абоненты, жилые дом 13, 14, 15 на ул. Минск и прилегающие общественные абоненты в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 49, 71, 73, 79 на ул. Вильнюса и прилегающие общественные абоненты в 9-ом Норкском массиве;

11:00-13:00 собственные дома 29-112 на ул. Н. Заряна и прилегающие общественные абоненты;

11:00-17:00 собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарак, 4-78 на ул. П. Севака, 13Г- 45Г на 1-ой улице М. Аветисяна и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 85-125 на 8-ой улице, 146-192 на 12-ой улице, 6-41 на 17-ой улице, 1-19 на 19-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78, 6-40 на 45-ой улице и жилой дом 1 на 15-ой улице в Ареше, собственные дома 27-97 (нечетные) на ул. Давида Бэка, улицы 2, 30, 31, 32 в Нор Харберде, садоводческая компания <Ануш>, жилые дома 125А, 127 на ул. Г. Маари; собственные дома 122-185 на ул. Атоян, улицы 1-8 в селе Мушакан;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Мясникян и Ацик;

в Арагацотнском марзе:

11:00-12:00 квартал <Гитаван> в городе Аштарак; село Карин, квартал, прилегающий к винному заводу, в селе Ошакан;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Саят-Нова; частично улица Ахбюра Сероба в городе Арарат;

10:00-16:00 частично села Аргаванд, Геганист, Гетапня, Даракерт, Хачпар, Гукасаван, Айанист, Овташат, Сипаник, Арбат, Азаташен, Низами, Зорак, Дарбник, Даштаван; частично улица Шаумяна и частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат;

10:30-16:00 частично село Бардзрашен;

11:00-14:00 частично улица Алека Манукяна в городе Веди; частично село Воскетап;

13:30-16:00 частично село Покр Веди;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично Джермукское шоссе и улица Шаумяна в городе Вайк;

11:00-16:00 частично улицы Хоренаци, Гладзорян, Алавердян, Андраника, Зоравара Вардана, Камо, Кирова, Микоян, Момика, Чалабян, Севака, Телави в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

11:00-15:00 квартал "Нор", здания школы, полиции, дома отдыха "Грохнери тун", "Сусамбар", "Звартноц", <Дельта Армения>, <Воску ашхар>, <Арпине>, ресторанные комплексы <Саргис Тарвердян>, <Ацатун>, компания <Армавто>, <Кусатун Айастанэ>, станция оператора <АрменТел>, насосная станция лесного хозяйства, ООО <Лиана Саргсян>, <Варвара Саргсян> и прилегающие общественные абоненты в городе Цахкадзор; жилые дома 22 на ул. Чаренца, 1, 3, 4, 5, 6, 8 на ул. Андраника и прилегающие общественные абоненты в городе Нор Ачн;

12:00-14:00 село Касах, воинская часть Касаха, кварталы <Муш>, <Араваин>, <Пахстаканнери>, компания <Виола Джур>, станция сотового оператора <Виваселл МТС>, компания <Неврознери клиника> и прилегающие общественные абоненты;

13:00-17:00 квартал "Нор", кварталы <Черемушка>, <Гомер>, стрельбище, школа, станция оператора <Г-Телеком>, общественные абоненты <Сарнаран>, <Помпакаян-2>, <Егорян>, ООО <Свс Агро>, <Консарк>, компании <В. Саакян>, <В. Тадевосян>, станция оператора <Юком> в селе Мргашен; квартал "Нор" в селе Нор Артамет, насосная станция Артамета, птицефабрика Гетамеча и прилегающие общественные абоненты;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-16:00 квартал кладбища в селе Вардадзор;

10:30-15:00 квартал <Ацарат>, улицы Генриха Атаяна, Кареян, собственные дома бывшего квартала <Кали> и прилегающие общественные абоненты в городе Гавар;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 кварталы "Чаренц", "Кентронакан", "Телман", "Сурб Ншан", "Абовян", военный поселок, школа N2, поликлиника, военный комиссариат, кадастр, торговый центр в городе Степанаван; села Лори берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор и Когес;

в Тавушском марзе:

11:00-15:00 села Дилижан, Гош, Агардзин, Хачардзан, Агавнаванк и Овк.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.