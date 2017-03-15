Среда, 15 Марта 2017 23:06

АрмИнфо.Премьер-министр Карен Карапетян считает, что все кто нарушил закон во время инцидента в селе Джрарат, должны понести ответственность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Естественно, что выборы предполагают конкуренцию, однако трансформация конкуренции в насилие неприемлемо, следовательно, я осуждаю любое проявление насилия в отношении кого бы то ни было. Вне зависимости от политической принадлежности и занимаемой должности, все нарушители закона в Джрарате должны понести ответственность", - подчеркнул он.

Премьер отметил, что проинформирован о том, что правоохранительные органы проводят все необходимые оперативные и розыскные действия для объективного и разностороннего расследования инцидента. " Уверен, что о дальнейшем развитии событий правоохранительные органы предоставят дополнительную информацию", - отметил он.

Ранее экс-министр обороны НКР и соратник блока <Оганян - Раффи - Осканян> Самвел Бабаян посоветовал правящей Республиканкой партии Армении воздержаться от действий, направленных против блока. Бабаян

также отметил, что если так будет продолжаться, то дойдет до кровопролития. <Я знаю, что и другая сторона не отступит, ведь нужно как-то себя защитить>, - заявил Бабаян.

Отметим, что 14 марта члены джраратской структуры правящей Республиканской партии осуществили вооруженное нападение на сподвижников блока <Оганян-Раффи-Осканян>, в результате инцидента 3 человека были доставлены в больницу. Согласно данным медосмотра, один из пострадавших получил огнестрельное ранение в область ноги, второй был ранен в спину из колюще-режущего предмета, у третьего диагностирован перелом руки. В связи с инцидентом в СК РА возбужденно уголовное дело. Задержан Тигран Саркисян (1982 г.р), которому предъявлено обвинение в незаконном приобретение и хранении оружия и боеприпасов. Он также подозревается в нанесении телесных повреждений двум и более лицам.

Еще один инцидент в селе Джрарат был зафиксирован 12 марта. Он произошел между сторонниками ОРО и главой сельской администрации Лерником Ераносяном. Как сообщили АрмИнфо в Следственном комитете, 12 марта в 18:25 часов из больницы Вагаршапата в полицию поступило сообщение о том, что к ним за медпомощью обратился Лерник Ераносян с многочисленными травмами в область головы, живота, груди. Последний сообщил, что его избили в селе Джрарат. "В тот же день в районе 19:40 из той же больницы поступило сообщение, что с гематомой в области лица к ним за медпомощью обратился Микаел Бабаян, который также сообщил, что получил травму в результате потасовки в селе Джрарат. По предварительным данным, 12 марта около 16:00 часов в селе Джрарат Армавирской области произошла потасовка, которая переросла в драку, во время которой вышеуказанные лица и пострадали. При изучении фактов выяснилось, что во время потасовки Ераносян из своего пистолета произвел один выстрел в воздух. В рамках инцидента 5 человек были подвергнуты приводу, еще двое явились с повинной. Заявление и объяснительную по инциденту дал и Лерник Ераносян. Осуществляются соответствующие мероприятия для выяснения мотивов инцидента>, - говорится в сообщении СК РА.