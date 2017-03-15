Среда, 15 Марта 2017 23:05

АрмИнфо. Президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин по итогам встреч в Москве приняли совместное заявление. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Кремля.

<Встреча на высшем уровне, ставшая продолжением интенсивного политического диалога, проходила в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения. Президенты особо отметили значимость этого события, открывшего современную главу в многовековой истории дружественных отношений между народами двух стран. Истекшие четверть века убедительно показали, что всемерное развитие и укрепление межгосударственного сотрудничества отвечают коренным интересам и устремлениям России и Армении. В настоящее время российско-армянские отношения развиваются на основе принципов, заложенных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г. Подтверждая приверженность этим основополагающим документам, президенты России и Армении выразили обоюдное стремление к дальнейшему развитию союзнических отношений и всестороннего сотрудничества в духе взаимного доверия и взаимопонимания>, - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

В заявлении, в частности, говорится, что Россия и Армения будут наращивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество, способствовать диверсификации и увеличению объема взаимной торговли, созданию благоприятных условий для успешного функционирования хозяйствующих субъектов двух стран, углублению кооперации в топливно-энергетическом секторе, в сфере использования атомной энергии, в горно- металлургической и обрабатывающей отраслях, в сфере транспорта и коммуникаций, а также взаимодействию финансовых и банковских структур. В рамках деятельности армяно-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству особое внимание будет уделяться выполнению Программы долгосрочного экономического сотрудничества России и Армении на период до 2020 года, а также совместной работе над новыми перспективными проектами в этой сфере.

<Россия и Армения твердо нацелены на поступательное развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и считают приоритетной задачу всемерного укрепления Евразийского экономического союза. Совпадение или близость позиций России и Армении создают предпосылки для более тесного внешнеполитического взаимодействия, в том числе в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, Совета Европы, Организации черноморского экономического сотрудничества, других международных организаций и форумов в целях укрепления международной и региональной безопасности, активного участия в разрешении актуальных проблем современности. Более того, Россия и Армения будут укреплять роль ОДКБ как гаранта безопасности государств - ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности. В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Армении и Вооруженных Сил России.

Вместе с тем, Россия и Армения продолжат планомерное военное и военно-техническое сотрудничество на двусторонней основе, имеющее целью обеспечение региональной и международной безопасности. Президенты России и Армении подтвердили приверженность урегулированию нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными средствами на основе составляющих единое целое принципов неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение. Президенты подчеркнули важность выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах по Нагорному Карабаху, проведенных в мае и июне 2016 г. в Вене и Санкт-Петербурге, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса. Они дали высокую оценку усилиям, предпринимаемым сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для содействия мирному урегулированию конфликта.

Российская Федерация и Республика Армения продолжат диалог и тесную координацию усилий в сфере охраны границ, борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, другими новыми вызовами и угрозами. Ереван и Москва будут всемерно способствовать сохранению и укреплению духовной и культурной близости народов двух стран, принимать дополнительные меры в целях углубления двусторонних гуманитарных связей, сотрудничества в сферах науки, культуры и образования, развития туризма, расширения молодежных и региональных обменов, сотрудничества по линии гражданского общества.

Саргсян и Путин убеждены, что дальнейшее развитие огромного потенциала российско- армянских отношений будет весомо способствовать построению мирного и благополучного будущего народов двух стран>, - говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.