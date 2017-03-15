Среда, 15 Марта 2017 23:04

АрмИнфо.Нагорно-карабахский конфликт обсудили президенты Армении и России Серж Саргсян и Владимир Путин в ходе встречи в Москве.

<Россия продолжает оказывать всяческое содействие поиску взаимоприемлемых развязок конфликта, как в рамках Минской группы ОБСЕ, так и в ходе прямых контактов с Ереваном и Баку>, - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном.

В свою очередь Саргсян отметил, что в ходе встречи с российским коллегой особое внимание было уделено карабахскому урегулированию,

созданию необходимых условий для продвижения переговорного процесса. <Мы высоко ценим вклад России, а также других стран сопредседателей МГ ОБСЕ в дело исключительно мирного урегулирования проблемы. В ходе состоявшихся переговоров вновь была подчеркнута важность соблюдения трехсторонних бессрочных соглашений о прекращении огня от 1994-95 гг. Была отмечена необходимость реализации Венских и Петербургских договоренностей. Мы едины во мнении, что угроза силы или ее применение абсолютно недопустимы и наносят урон мирному процессу>, - заключил Саргсян.