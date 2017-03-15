Среда, 15 Марта 2017 23:02

АрмИнфо.В Ереване состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Туркменистана.

С армянской стороны консультации возглавлял заместитель министра ИД Шаварш Кочарян, с туркменской стороны - замглавы внешнеполитического ведомства Вепа Хаджиев. В ходе консультаций был обсужден широкий круг вопросов армяно-туркменского взаимодействия, начиная от экономических отношений, до сотрудничества в международных структурах. Стороны обменялись также мнениями относительно региональных и международных вопросов. Был рассмотрен также перечень мероприятий, приуроченных 25-летию установления армяно-туркменских отношений.