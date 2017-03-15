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 Среда, 15 Марта 2017 23:02

Татевик Шагунян

В Ереване прошли армяно-туркменские межмидовские консультации

В Ереване прошли армяно-туркменские межмидовские консультации

АрмИнфо.В Ереване состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Армении и Туркменистана.

С армянской стороны консультации возглавлял заместитель министра ИД Шаварш Кочарян, с туркменской стороны - замглавы внешнеполитического ведомства Вепа Хаджиев. В ходе консультаций был обсужден широкий круг вопросов армяно-туркменского взаимодействия, начиная от экономических отношений, до сотрудничества в международных структурах. Стороны обменялись также мнениями относительно региональных и международных вопросов.  Был рассмотрен также перечень мероприятий, приуроченных 25-летию установления армяно-туркменских отношений.

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