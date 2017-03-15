Среда, 15 Марта 2017 23:01

АрмИнфо.В рамках совместной программы Viva Cell-MTS и Домостроительного центра Фулер в Армении жильем обеспечено 135 семей, на что было инвестировано 333 млн. драмов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, только за 2016 год в 10 областях Армении жилье получили 42 семьи.

Представители компаний в рамках очередного визита повстречались с семьями - бенефициарами - жителями общин Заринджа, Какавадзор и Аван

Арагацтонской области, где 5 семей уже получили жилье. В частности, было завершено строительство 4 недостроенных объектов и проведены работы по переделке и замене кровли и окон 1 дома.

"Реализуя эту совместную программу, мы хотим помочь людям обрести веру в завтрашний день. Очень важно, чтобы наши соотечественники не чувствовали себя одинокими в трудную минуту", - сказал гендиректор компании Viva -Cell MTS Ральф Йирикян.

Со своей стороны глава Домостроительного центра "Фулер" Ашот Егиазарян добавил: "За 5 лет мы помогли обустроиться 135 семьям, тем самым передав положительный настрой 677 людям. Я горд нашим сотрудничеством".

Согласно источнику, в общине Аван, в результате начатых прошлой весной совместных работ, завершено строительство 2 недостроенных объектов.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.

Напомним, что Домостроительный центр Фулер - благотворительная общественная организация, которая помогает малоимущим семьям Армении и Арцаха в строительстве и ремонтировании домов, выдавая долгосрочные беспроцентные кредиты, а также осуществляет защиту прав бездомных.