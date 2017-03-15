Среда, 15 Марта 2017 23:00

АрмИнфо.Изменения в избирательном законодательстве Армении, носят революционный характер, поскольку повышают возможности справедливой конкуренции и демократичность избирательных процессов . Об этом 15 марта заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский после встречи с главой ЦИК Тиграном Мукучяном.

"Предстоящие выборы - очень важный политический момент в жизни Армении. От их результатов зависит дальнейшее движение в том или ином направлении. Мы, конечно же, желаем братскому армянскому народу избрать путь, обеспечивающий стабильность в обществе и продвижение вперед и только в созидательном плане", - сказал он. Гуманский также сообщил, что свое участие в наблюдательной миссии СНГ подтвердили 76 представителей России, Белоруссии, Туркмении, Узбекистана и Казахстана. "Всего в миссию войдут 150-180 наблюдателей, из них 20 - долгосрочных. Они прибудут в Армению по приглашению премьер-министра страны Карена Карапетяна", - сказал Гуминский, добавив, что пока информации о серьезных нарушениях Избирательного кодекса у них нет.

Отметим, что поправки в Избирательный кодекс Армении, предусматривающие полностью пропорциональную систему голосования и использование технических средств для пресечения нарушений в ходе выборов, в частности, онлайн трансляцию всего избирательного процесса и публикацию списков проголосовавших граждан.