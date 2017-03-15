Среда, 15 Марта 2017 22:59

АрмИнфо.Украденная из Армении картина известного художника Михаила Александровича Врубеля будет возвращена в Ереван. Об этом в Москве на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил находящийся с официальным визитом в РФ глава Армении Серж Саргсян.

<Картина известного художника Врубеля <Демон и Ангел с душой Тамары>, похищенная из Армении еще в 1995-м году благодаря усилиям соответствующих органов России картина была найдена. Владимир Путин сообщил о намерении вернуть эту картину Армении>, - сказал Саргсян.