Среда, 15 Марта 2017 22:49

АрмИнфо. В Ереване состоялся учредительный съезд партии <Страна абрикосов>, основание которой инициировала депутат Заруи Постанджян.

"Партия была создана исходя из существующего в стране политического кризиса, который возник в результате того, что все политические силы управляются из одного центра", - заявила депутат. При этом она отметила, что лозунгом партии будет "К Арарату!".

По ее словам, основной целью политической силы будет вовлечение армян проживающих зарубежом в политические процессы в стране. На ее взгляд, армяне диаспоры должны занимать высокие поста и принимать активное участие в управлении страной. "Необходимо стать политической нацией, чтобы Армения стала серьезной страной", - заявила она.

На взгляд Постанджян, Армении жизненно необходимы перемены, поскольку на протяжении 25 лет накопилось множество проблем, начиная от отсутствия справедливости и заканчивая политическими убийствами. Она также заявила о наличии политзаключенных. "Мы не признаем, сфальсифицированную в 2015 году Конституцию, следовательно, намерены изменить ее и принять несколько законов гарантирующих созданием механизмов взаимного контроля между ветвями власти", - заявила политик.