Среда, 15 Марта 2017 22:47

АрмИнфо.Учредитель партии "Страна абрикосов" и депутат парламента Заруи Постанджян считает, что Армению ожидает большой бунт. Об этом она заявила на учредительном съезде партии "Страна абрикосов".

"Желательно, чтобы этот бунт не привел к кровопролитию. Мы сделаем все, чтобы он трансформировался в бархатную революцию, а оккупанты нашей государственности были отправлены в тюрьмы и высланы за пределы страны", - заявила она.

Политик также добавила, что для нее важно, не иметь потерь среди сторонников. "Все мы представители одной нации как находящиеся за баррикадами полицейские и представители режима, так и борющийся за свободу народ. Именно первые должны осознать это и воздержатся от применения насилия, должны сложить оружие", - заявила она.

Постанджян также заявила, что ее сторонники должны быть готовы к организованному бунту после выборов. "Этот бунт должен проходить на всех площадях страны, чтобы полицейские силы не могли применять насилие и сами не пострадали", - заключила она