Среда, 15 Марта 2017 16:12

АрмИнфо.Премьер-министр Карен Карапетян использовал административный ресурс в ходе агитации за Республиканскую партию Армении в Сюникской области. Об этом заявил глава программ антикоррупционного центра Transparency International Варужан Октанян, представляя результаты мониторинга организации по использованию административного ресурса.

"Премьер в ходе кампании 10 марта использовал для агитации рабочее время, которое он должен был использовать исключительно для выполнения своих прямых служебных обязанностей на посту премьер-министра ", - подчеркнул эксперт. Октанян также заметил, что начиная с 5-го марта, когда стартовала агитационная кампания, было зафиксировано 8 случаев давления на директоров школ и детских садов, 14 случаев применения давления на родственников и друзей кандидатов, 8 -применения давления на конкурентов , 5 - участия члена избирательной комиссии в агитации, 31 - давления на избирателей, 13- препятствование размещению штабов оппозиционных партий, 2- размещения штаба правящей партии в зданиях госструктур.

Меж тем, ЦИК Армении уже выступил с заявлением, в котором отметил, что Карапетян в ходе агитации в Сюнике не нарушал закон. Ведомство мотивировало свое решение тем, что в ходе агитации Карапетян не использовал должностные полномочия. При этом ЦИК отметил, что закон не запрещает должностному лицу заниматься агитацией в рабочее время.