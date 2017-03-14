Вторник, 14 Марта 2017 17:50

АрмИнфо.Армения не видит причин обрывать отношения с Россией. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью испанскому агентству EFE, коснувшись отношений с Россией и политики Запада в отношении Москвы.

<Россия является нашим стратегическим партнером, и наши отношения имеют длинную историю. На протяжении формирования этих отношений сложилось много связей, которые жизненно важны для нас. Мы не видим никаких причин обрывать их. Наоборот, мы хотим укрепить и расширить эти отношения. Это исходит из наших национальных интересов. Наши отношения с Россией развиваются как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. Мы являемся членами Евразийского экономического союза, ОДКБ, а также сотрудничаем в рамках других международных организаций. Я не хочу делать никаких оценок относительно политики западных стран, которые в настоящее время находятся в сложных отношениях с Россией, поскольку думаю, что каждая страна, каждая организация, делая какой-то шаг, предварительно считает его правильным>, сказал президент Армении.

Коснувшись визита в Париж и Москву, глава армянского государства отметил, что у каждой страны есть свои проблемы, каждая страна стремится тесно сотрудничать со своими партнерами, и сотрудничество это многостороннее. По его убеждению, активный политический диалог на высшем уровне, является наиболее эффективным способом и хорошим сигналом для остальных секторов. <Да, я в конце февраля был в Брюсселе, 8-9 марта вернулся из поездки в Париж и 14-15 марта буду в Москве. Хочу добавить, что в марте запланировал визит в Объединенные Арабские Эмираты и Мальту>, - отметил Серж Саргсян.

Отвечая на вопрос, может ли Армения принять какое-либо участие в нормализации отношений между ЕС и Россией, переживающих трудные времена, глава государства ответил, что Армения маленькая страна, и он бы не хотел преувеличивать ее роль и говорить, что она может стать мостом между Западом и Россией. <Это было бы преувеличением. Следовательно, мы постоянно работаем для того, чтобы не создавать дополнительных проблем между Россией и Западом. Мы думаем, что опасно пользоваться разногласиями между сторонами. Во многих случаях для маленьких стран это может оказаться фатальным. Поэтому мы чувствуем себя более комфортно, когда отношения между Россией и НАТО, Россией и Западом, не напряженные. Это наиболее приемлемая для нас ситуация>, - сказал армянский лидер.

Коснувшись отношений Армении с ЕС и ЕАЭС, Саргсян сказал, что, возможно, между этими двумя экономическими и политическими структурами есть противоречия, но, Армения, являясь членом Евразийского экономического союза, вместе с тем старается сотрудничать и с Евросоюзом. <Углубление отношений с ЕС является одним из приоритетов нашей внешней политики. Каждый год мы улучшаем отношения со странами-членами ЕС, что также отвечает нашим национальным интересам. Вы знаете, что ЕС разработал программу под названием <Восточное партнерство>, и внутри этой политики были различные проблемы. Но после Рижского саммита в 2015 году все изменилось, поскольку там было принято решение о том, что ЕС должен иметь дифференцированный подход к каждому члену <Восточного партнерства>>, - сказал глава Армении.

Он напомнил, что непосредственно после завершения саммита Армения выразила желание возобновить переговоры с ЕС о новом рамочном соглашении, а в декабре 2015 года Армения и ЕС объявили о начале переговоров. <Неделю назад в Брюсселе я и председатель Европейского совета Дональд Туск объявили о завершении переговоров. Все готово к подписанию. Мы не видим никакого противоречия в проводимой нами политике. Наоборот, мы убеждены в том, что она сбалансирована, и ни в одном из документов нет пунктов, которые противоречат друг другу. Почему я завел разговор о документах? Потому что я считаю, что одной из самых важных обязанностей государства является ответственность и умение защищать свои действия>, - заключил Саргсян.