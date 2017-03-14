Вторник, 14 Марта 2017 17:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

15 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 2, 3, 15-20, 20А, 22, 23, 25, 27-30, 33, 34, 46, 47, 48, 63, 64, 66, 68-71, 71А, 139, 140, 153/1, жилые дома

Чарагайтаин А, Б, В, Г, улицы 3-7, 10, 11 в кв. <Силикян>, улицы 14, 15, 16 в Неркин Шенгавите, жилые дома 180, 181 на пр. Аршакуняц и прилегающие общественные абоненты, институт неорганической химии и прилегающие общественные абоненты; собственные дома 1-31 на 25-ой улице, 1-35, 39-55 на 27-ой улице, 18-45 на 28-ой улице, 1-25, 14-33 на 29-ой улице, 25-48 на 30-ой улице, 1-29 на 31-ой улице, 20-36 на 33-ей улице, 10, 12, 34-84 на 34- ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 27-58 на 36-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 17-34 на 38-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице, 1-78, 6-40 на 45-ой улице в Ареше и собственные дома 120, 122 на ул. Эребуни; собственные дома 17-97 (нечетные) на ул. Давида Бэка. Частные дома Мушакана;

10:30-16:30 жилые дома 9, 11 на ул. Лвовян, 2, 4, 6 на переулке Лвовян, 6 на ул. Борян, прилегающие общественные абоненты; жилые дома 4, 4/1 на ул. Борян, 7, 13, 15, 17 на ул. Лвовян и прилегающие общественные абоненты; жилые дома 16, 16/1, 18, 18/1, 20 на ул. Нансена и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 1-11 на ул. Минска, ясли-детский сад <Ани>, жилые дома 1-5, 16, 17 в обход улицы Минск и прилегающие общественные абоненты в 8-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 125А, 127 на ул. Г. Маари;

в Араратском марзе:

10:00-12:30 частично поселок Воску корзман фабрика в городе Арарат.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.