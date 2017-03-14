Вторник, 14 Марта 2017 17:44

АрмИнфо. Армения намерена обсудить с Туркменистаном перспективные проекты сотрудничества, которые обсуждались на состоявшемся 14 марта в Ереване 8-ом заседании армяно-туркменской межправительственной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА.

Согласно источнику, заседание провели сопредседатели комиссии - министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян и министр энергетики Туркменистана Чаримират Пурчеков. В своем выступлении армянский министр подчеркнул важность углубления армяно-туркменских торгово- экономических отношений, а также возможность их расширения. "Восьмое заседание армяно-туркменской межправительственной комиссии еще раз подтверждает намерения сторон и в дальнейшем углублять отношения между нашими странами. Мы намерены реализовать не только планируемые проекты, но и обсудить перспективные программы. Уверен, что нам удастся в полном объеме использовать имеющийся потенциал во благо наших стран и народов", - сказал Ашот Манукян.

Отметим, что повестка 8-го заседания армяно-туркменской межправительственной комиссии включает в себя многочисленные вопросы в различных сферах. Обсуждениям, в частности, подвергнутся вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества в таких сферах, как развитие договорно-правового поля, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство, образования и наука, культура. Будет также проанализирована проделанная комиссией работа после предыдущего заседания. По итогам работы будет подписан протокол.

Как ранее сообщил АрмИнфо возглавлявший делегацию Армении на переговорах в Ашхабаде по налаживанию экспорта туркменского газа замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Айк Арутюнян, переговоры по поиску "наиболее оптимальных путей" для поставок газа в Армению идут со всеми региональными государствами. Ранее Ашбахад уже предлагал Тегерану увеличить текущий объем газового свопа для Армении и Азербайджана до 15 млн. куб м. в сутки. Однако, по словам Арутюняна, в случае Армении речь идет о значительно меньших объемах, обусловленных пропускной способностью газопровода Иран-Армения в 6 млн. куб м. газа в сутки. О работе над своповыми схемами получения Арменией газа еще 13 января, отвечая на вопрос АрмИнфо, сообщил премьер-министр Армении Карен Карапетян. По его словам, своповые поставки газа в Армению были обсуждены с послами Ирана и Туркменистана в первый же рабочий день 2017 года. Сегодня единственным путем поставок природного газа в Армению из России является территория Грузии. И этот безальтернативный путь перманентно становится предметом обсуждений в контексте развитий отношений между Москвой и Тбилиси. Таким образом, своповые поставки туркменского газа по территории Ирана в Армению являются лучшим способом обеспечения энергетической безопасности республики. При этом, представляется, что именно своп способен уберечь Армению как от вечных разногласий между Москвой и Тбилиси, так и от непомерных аппетитов топ-менеджеров "Газпрома".