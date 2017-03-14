Вторник, 14 Марта 2017 15:41

АрмИнфо.В связи с увеличением количества иранских туристов, желающих посетить Армению в период праздника Новруз Байрам, ожидается значительное увеличение числа авиарейсов в Ереван. Об этом сообщает Главное управление гражданской авиации РА.

Согласно источнику, с 15 марта по 4 апреля иранские авиакомпании начнут выполнять прямые авиарейсы в столицу Армении из иранских

городов Сари, Машади, Тебриза и Тегерана. Как ожидается, предстоит выполнить 67 регулярных и чартерных авиарейсов. За указанный период иранские авиакомпании совершат в общей сложности 22 рейса. <Ожидаемый приток туристов положительно скажется на росте туристического потока и развитии экономики Армении>, - говорится в сообщении ГУГА РА.

10 февраля на пресс-конференции в Ереване председатель Государственного комитета по туризму Зармине Зейтунцян сообщала, что в 2016 году число посещений Армении достигло почти 2,9 млн человек. Рост был обеспечен за счет туристов из России, Ирана, ОАЭ, Китая, Хорватии, Чехии, Дании, Германии, Индонезии, Колумбии, Нидерландов, Омана, Филиппин, Испании и Турции. При этом, серьезный прирост туристов зарегистрирован из Ирана - на 30%, из России - на 2,3%