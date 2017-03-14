Вторник, 14 Марта 2017 15:34

АрмИнфо.В основе "тройственного союза" России, Турции и Азербайджана лежат не только текущие политические, но и исторически- правовые основания. Во всяком случае, для кавказского региона. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор центра стратегических исследований "Ашхар" (Степанакерт) эксперт по проблемам военной и национальной безопасности Рачья Арзуманян.

В ходе состоявшейся недавно в Москве встречи российского президента Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в числе прочих вопросов был обсужден вопрос создания тройственного союза с участием России, Турции и Азербайджана.

"Проблема в том, что после развала СССР единственным документом, легитимизирующим наши реалии, остается "Московский договор". А этот договор был именно "тройственным". И статус-кво вокруг Арцаха, его независимость - его вопиющее нарушение, которое нам, пока действует этот договор, не простят", - отметил он.

По оценкам аналитика, в условиях возвращения международного сообщества к Сайкс- Пико, Москва и Анкара отчаянно пытаются зацепиться за 1921 год и Московский договор. Подобную активность Арзуманян оценивает как обреченную на поражение, считая, что деконструкцию договоренностей от 1921-го уже не остановить.

По прогнозам аналитика, отсутствие прихода соответствующего понимания ситуации в Москве и Анкаре вполне способно повлечь за собой физическую ликвидацию нео-султана и нео-царя. И именно понимание логики процессов делает Россию, Турцию и Азербайджан естественными союзниками на предшествующие катастрофе мгновения.

Армении же в этих условиях, по его мнению, следует начать подготовку либо к откату к Арбитражу Вудро Вильсона, или новому Геноциду. Однако, учитывая невозможность реализации последнего сценария, в виду, в том числе, необратимых последствий победы в Арцахе и наличии Диаспора, у армянского народа в складывающейся ситуации существует лишь один внятный выход.

Выход аналитик видит в провозглашении в Армении Четвертой Республики и объявлении ее преемницей Республики Первой. По его оценкам, в новой властной элите Республики Армения не должно быть большевиков, дашнаков и т.д. Проекты нацизм, кемализм, большевизм и прочие "измы" XX века закрываются вместе с последними большевиками, нацистами, кемалистами. В XXI веке, по его убеждению, им места уже нет.

Принятый без участия Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР Московский договор, установил северо-восточную границу Турции c этими странами, закрепив территориальные приобретения Турции по Александропольскому договору.

Московским договором РСФСР признавала Турцию в границах, провозглашённых <Национальным Турецким Пактом>, принятым оттоманским парламентом 28 января 1920 года в соответствии с положениями Мудросского перемирия. Договор подвёл международно-правовой итог разделу заявленной территории Республики Армения между Азербайджанской ССР и Турцией.

Последовавшее в октябре 1921 года заключение идентичного Московскому Карсского договора между кемалистами, с одной стороны, и закавказскими ССР, вошедшими в 1922 году в состав ЗСФСР и в её составе в СССР, с другой, завершило юридическое оформление межгосударственных границ, существующих и в настоящее время.