Вторник, 14 Марта 2017 15:32

АрмИнфо.Уровень владения французским языком в Армении снизился после обретения независимости. Об этом 14 марта на пресс- конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

По его словам, армянские друзья говорят на французском, и уровень знания языка вызывает уважение. <Однако, я беспокоюсь не о качестве владения языком, а о количестве - сегодня число тех, кто изучает французский язык существенно меньше, чем это было 20 лет назад. Это обусловлено тем, что в общеобразовательных школах после приобретения Арменией независимости французский язык отошел на второй план. И это проблема. Хотя можно констатировать, что последние 4 года в Ереване есть подвижки по этому вопросу>, - сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что Франция сегодня стремится к тому, чтобы восстановить утерянные позиции и вновь занять свою нишу. По словам посла, серьезное содействие в распространении французского языка в Армении вносит и Французский Университет в РА.

<Серьезное содействие развитию французского языка в республике оказывает и членство Армении в Международной организации Франкофонии, где у нее определенные обязательства и которые официальный Ереван с достоинством выполняет, о чем свидетельствует и проведение в следующем году в Армении саммита МОФ>, - заключил посол.