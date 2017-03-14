Вторник, 14 Марта 2017 15:31

АрмИнфо. Москва пытается сделать хорошую мину при плохой игре с Турцией. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент и основатель Центра глобальных интересов (Вашингтон) Николай Злобин.

"На мой взгляд, очередное сближение России с Турцией не приходится характеризовать даже как тактическое. Скорее, сближение с Турцией для России носит вынужденный характер. Этого требуют необходимость разрешения сирийского кризиса, расширения влияния России в черноморском регионе", - отметил он.

Однако, при всем при этом, Турция, по оценкам политолога, в союзника России никоим образом не трансформируется, являясь весьма амбициозным, непредсказуемым и потому весьма опасным стратегическим и историческим противником России.

Попытки уравновешивания Москвой подобного противника Злобин оценивает как большой интеллектуальный и политический вызов. Периодическую же смену настроений в Москве в отношении Анкары политолог характеризует как свидетельство отсутствия консенсуса в отношении единой линии турецкого вектора российской политики. И в подобных условиях отношения с Турцией, по его прогнозам, в любой момент могут выйти на очередной этап обострения.