Вторник, 14 Марта 2017 15:30

АрмИнфо.Франция является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта посредством переговоров. Об этом 14 марта на пресс-конференции в Ереване заявил посол Франции в Армении Жан-Франсуа Шарпантье.

<Мы выступаем за осуществление любых мер, направленных на снижение напряжения в зоне конфликта и уменьшения насилия. Франция неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу>, - сказал дипломат, отвечая на вопрос, что именно обсуждалось по Карабаху во время встречи с главой штаба блока АНК-НПА Левоном Зурабяном.

По словам Шарпантье, это вполне естественно, что в числе прочих вопросов затрагивался и карабахский, так как он напрямую связан с Арменией. <Я встречался и не только с Зурабяном, но и с представителями других политических сил Армении и это вполне логично в связи с теми процессами, которые протекают в Армении. Мы обсуждали широкий спектр вопросов, в том числе, и карабахский>, - заключил дипломат.

13 марта глава штаба блока АНК-НПА (Армянский национальный конгресс и Народная партия Армении) Левон Зурабян провел встречу с послом Франции в Армении Жан- Франсуа Шарпантье. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов связанных с избирательными процессами, коснулись отношений Армения-Франция, французских инвестиционных возможностей, а также перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта.