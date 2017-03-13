Понедельник, 13 Марта 2017 19:13

АрмИнфо. Европа не сжигает мосты с Турцией по вопросам евроинтеграции и дальнейшему взаимодействию, убежден директор Института востоковедения Национальной Академии наук (НАН) Армении Рубен Сафрастян, комментируя последний дипломатический скандал между Турцией и Нидерландами.

Политолог считает, что последние события между Европой и Турцией - это продолжение процесса по <одомашниванию> Анкары со стороны Брюсселя. <Последний дипломатический скандал показал, что усилия Европы последних десятков лет по одомашниванию Турции были тщетными. Однако, это не значит разрыв отношений между ними, о чем свидетельствует и заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сказала, что Турция нужна Европе. Как известно, Германия занимает ведущую роль в Европейском союзе, и ее позиция влияет на курс ЕС>, - сказал Сафрастян. При этом политолог считает, что дипломатический скандал, разгоревшийся между европейскими странами и Турцией - проявление авантюристской политики Анкары. По его мнению, таким образом, Турция повышает ставки и пока достаточно успешно.

<Цель сегодняшней политики Анкары - урвать как можно больше у Европы. Происходящее в очередной раз демонстрирует, что Турция не соответствует европейским ценностям и принципам, но вместе с тем ее геополитическое расположение вынуждает Европу сотрудничать с ней>, - сказал эксперт. По его словам, конституционные реформы в Турции, направленные на укрепление единоличной власти действующего президента Реджепа Тайипа Эрлдогана, не по душе Европе, так же как и тот факт, что Анкара пытается вовлечь в этот процесс своих граждан, живущих в европейских странах. <Сегодня Эрдоган пытается использовать граждан, живущих за пределами Турции во внутриполитических процессах, но не исключается, что завтра эти же люди будут использованы в качестве инструмента против самой Европы>, - считает эксперт.

По его словам, геополитическое расположение, военная мощь и экономическое развитие Турции в последние годы сделали ее достаточно серьезным игроком в регионе, с которым не получится не считаться. <Об этом свидетельствует и нормализация российско-турецких отношений, которые однако не могут развиваться по нарастающей в связи с рядом факторов, в числе которых членство Турции в НАТО, покупка Анкарой вооружения у Европы и США. Более того, полагаю, что взаимодействие Турция-Россия носит тактический характер, поскольку у этих государств расходятся интересы по ряду вопросов и это касается не только Сирии, но и Южного Кавказа>, - убежден Сафрастян.

В тоже время эксперт считает, что повышение имиджа России на Ближнем Востоке положительно сказывается и на имидже Армении в регионе. <Наличие у Армении вооружения с достаточно внушающей дальностью стрельбы также повышает роль страны в регионе, поскольку их радиус воздействия охватывает и Ближний Восток>, - заключил эксперт.