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 Понедельник, 13 Марта 2017 19:11

Нана Мартиросян

Сейран Оганян: Благодаря мне удалось приостановить процесс обогащения чиновников за счет армии

Сейран Оганян: Благодаря мне удалось приостановить процесс обогащения чиновников за счет армии

АрмИнфо.Армении необходима справедливость - это требование народа. Об этом на встрече с ветеранами заявил экс-министр обороны и лидер блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян.

Он также заявил, что многие в армии посредством коррупции накопили состояние, и лишь ему удалось приостановить данный процесс.  При этом он считает , что в последние годы беспрецедентно увеличилась подотчетность армии перед обществом.  "Этот опыт должен быть применен и в других структурах государства" , - подчеркнул он.-

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