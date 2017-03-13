Понедельник, 13 Марта 2017 19:11

АрмИнфо.Армении необходима справедливость - это требование народа. Об этом на встрече с ветеранами заявил экс-министр обороны и лидер блока "Оганян-Раффи-Осканян" Сейран Оганян.

Он также заявил, что многие в армии посредством коррупции накопили состояние, и лишь ему удалось приостановить данный процесс. При этом он считает , что в последние годы беспрецедентно увеличилась подотчетность армии перед обществом. "Этот опыт должен быть применен и в других структурах государства" , - подчеркнул он.-