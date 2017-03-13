Понедельник, 13 Марта 2017 17:35

АрмИнфо. 15 марта начнется первичное размещение именных недокументарных купонных облигаций

Банка Анелик в объеме 1 млрд драмов. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Банка, это третий по счету выпуск, завершение первичного размещения которого предусмотрено 28 апреля.

Данный выпуск включает 20 000 именных недокументарных купонных облигаций, номинальной стоимостью в 50 тыс. драмов, годовой доходностью по купону в 12,25% и сроком обращения в 2 года.

<Облигации можно приобрести в головном офисе Банка Анелик или в любом из 13-ти филиалов. Клиенты-держатели облигаций могут воспользоваться рядом преимуществ: драмовый кредитный лимит в размере 50% от объема приобретенных облигаций; подарочная кобрендинговая карта Hotel Express-Anelik; услуги Priority pass в 700 аэропортах мира; услуги VIP-lounge и медицинская страховка в зависимости от объема приобретенных облигаций. Минимальный пакет облигаций, который можно приобрести при первичном размещении, установлен в 500 тыс драмов. После завершения первичного размещения, облигации пройдут листинг на фондовой бирже NasdaqOMX Armenia>, - заявил Советник председателя Правления Банка Анелик Карен Налбандян. Пока на бирже NasdaqOMX Armenia котируется один выпуск купонных облигаций Банка Анелик - долларовый в объеме $5 млн. Эти облигации впервые в своей истории Банк Анелик выпустил в декабре 2016 года. Их годовая доходность - 6,5%, срок обращения - 2 года. Листинг на бирже первый выпуск прошел 20 января 2017 года и котируется в основном списке Abond. Второй выпуск ($5 млн., годовая доходность - 6,5%, срок обращения - 2 года)

- долларовые облигации Банка Анелик - пока не прошел листинг на бирже.

Отметим, что в общей сложности, на 13 марта 2017 года на бирже NASDAQ OMX Armenia котируется 25 выпусков корпоративных облигаций 9 эмитентов, из которых 16 осуществлены 6-ю банками-эмитентами, причем 14 из них - это долларовые выпуски: Араратбанк - 6 выпусков (5 - долларовые), Америабанк - 3 выпуска (2 - долларовые), Армсвисбанк - 3 выпуска (все долларовые), Армбизнесбанк - 2 выпуска (1 - долларовый), Банк Анелик и Юнибанк - по 1-му выпуску - долларовому. Второй выпуск долларовых облигаций Банка Анелик пока не прошел листинг на бирже. В основном списке Abond котируются 3 выпуска Америабанка и по одному выпуску Банка Анелик и Юнибанка, во вторичном списке Bbond - 6 выпусков Араратбанка, 3 выпуска Армсвисбанка и 1 выпуск Армбизнесбанка, а на свободном рынке Cbond - 1 выпуск Армбизнесбанка.

По данным Центробанка, предоставленным АрмИнфо Нацстатслужбой РА, на фондовой бирже NasdaqOMX Armenia тренд сделок с корпоративными облигациями сник за 2016 год в нисходящие 19,3% с восходящих 32% в 2015г. С корпоративными облигациями на бирже было совершено операций за 2016 год в объеме 11.482 млрд драмов ($23.7 млн), против 14.231 млрд в 2015г. По данным ЦБ РА, к февралю 2017г процентные ставки по драмовым вкладам снизились до 8,96% с 13,35% в январе 2016г.

Напомним, что Банк Анелик функционирует на рынке с октября 1996 года. После осуществленной в ноябре 2016 года допэмиссии, состав акционеров Банка изменился - вхождение кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68% снизило долю прежнего акционера в лице ливанского Банка CreditBank S.A.L с 100% до 40,32%. Непрямыми мажоритарными акционерами выступают физлица: Tarek J. Khalefe (CreditBank S.A.L) и Вартан Диланян (FISTOCO LTD).