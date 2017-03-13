Понедельник, 13 Марта 2017 17:33

АрмИнфо. Блок <Царукян> не войдет в поствыборную коалицию с Республиканской партией. Об этом радиостанции <Свобода> заявила член блока, депутат Наира Зограбян.

По ее словам, если бы Царукян и его сторонники желали вступить в коалицию с РПА, которая, по утверждению Зограбян, является ответственной за кризисную ситуацию во всех сферах, то они не отказались бы продолжить сотрудничество с правящей партией в 2012 году. Она также выразила убеждение в том, что в случае отсутствия давлений и террора на избирателей, фальсификаций и раздачи взяток блок <Царукян> наберет 50%+1 голосов и сформирует правительство.

Меж тем, другой представитель блока, лидер партии <Альянс>, депутат Тигран Уриханян заявил, что если блок <Царукян> не наберет абсолютного большинства голосов, он сформирует поствыборную коалицию с другими политическими силами, кроме РПА.

Ранее о невозможности поствыборного сотрудничества с РПА заявили блоки <ЕЛК>, Оганян-Раффи-Осканян, партия Армянский национальный конгресс.

Партия <Армянское возрождение> не исключила возможность сотрудничества с РПА, если ее голос будет определяющим в принятии госрешений.

И лишь АРФ <Дашнакцутюн> не исключила возможности поствыборной коалиции с правящей партией.

Меж тем, источники АрмИфно в РПА также утверждают о создании поствыборной коалиции с АРФД, поскольку, согласно внутренним опросам и анализам партии, ей одной не удастся заручиться абсолютным большинством голосов избирателей. Максимальный показатель, на который надеется РПА на апрельских выборах, 46% голосов.