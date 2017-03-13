Понедельник, 13 Марта 2017 17:31

АрмИнфо. Комитет Госдумы по делам национальностей обсудит законопроект, согласно которому

упрощенный порядок получения российского гражданства распространят на тех, кто родился в России или имеет предков, появившихся на свет в границах РФ, сообщает портал politonline.ru.

Предполагается, что они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства. 17 марта законопроект также будет рассмотрен на заседании профильного комитета по государственному строительству и законодательству. Как пишет издание Известия, в процессе работы над проектами могут быть внесены изменения в федеральные законы <О гражданстве РФ> и <О правовом положении иностранных граждан в РФ>.

Напомним, проект был внесен 30 декабря 2016 года первым заместителем председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным (<Единая Россия>). Позже к нему присоединились единороссы Артем Туров, Наталья Поклонская и Умахан Умаханов.

6 марта Совет Госдумы принял решение включить его в программу законопроектной работы палаты. Его уже отправили президенту, в правительство, Совфед, комитеты и фракции ГД, Счетную палату, Общественную палату, в Конституционный и Верховный суды РФ. Отзывы, предложения и замечания планируется получить в ускоренном порядке - до 17 марта. По словам чиновников, необходимо разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился и в Российской империи, и в Советском Союзе, тем, кто хочет переехать на постоянное жительство в нашу страну и, соответственно, отказаться от своего сегодняшнего гражданства. При этом согласно действующему законодательству получить гражданство по ускоренной процедуре могут только те, кто сам или чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее проживали на территории РФ (либо ранее относившейся к Российской империи или СССР). Новое в законопроекте - предложение дать это право и тем, кто родился в России или имеет родственников по прямой восходящей линии, также родившихся в нынешних границах Российской Федерации. Также предлагается дать носителям языка право на получение вида на жительство без заявления об отказе от иного гражданства. По словам Затулина, в настоящее время процедуры получения вида на жительство и самого гражданства России поставлены в зависимость от иностранных регламентов, а также от текущих взаимоотношений между Россией и страной иного гражданства. Согласно действующему закону, одновременно с заявлением о выдаче вида на жительство носитель языка должен предоставить документ от иностранного посольства или консульства, подтверждающий его обращение о выходе из гражданства этого государства. То есть отказаться от одного гражданство нужно еще до начала получения другого.