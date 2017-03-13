Понедельник, 13 Марта 2017 17:31

АрмИнфо. Подразделения 102-ой российской военной базы, дислоцированной в Армении, подняты по тревоге и совершают 30 и 100 км марши на высокогорные полигоны <Камхуд> и <Алагяз> для проведения командно- штабного учения на местности.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Южного военного округа, в учении, которое пройдет в течение недели, примут участие более 2 тыс. военнослужащих и военной техникой более 500 единиц ВВТ.

При совершении марша мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские, зенитные и другие подразделения введены в тактическую обстановку и отрабатывают вводные по отражению ударов авиации, преодолению горных рек, участков местности зараженных отравляющими веществами, каменных завалов и зон действия условных диверсионно-разведывательных групп. За действием соединения наблюдает подразделение беспилотных летательных аппаратов с привлечением всех образцов современных комплексов разведки.

В ходе учения в период с 13 по 19 марта будут отрабатываться тактические и огневые вопросы основных, приданных и взаимодействующих войск, приниматься решения на картах с имитацией действий своих войск и войск условного противника в обороне и наступлении. Вопросы по прикрытию воздушного пространства Армении выполняют подразделения войск противовоздушной обороны, с использованием комплексов Бук М1- 2, С-300В и авиационных средств истребительной и армейской авиации авиационной военной базы <Эребуни>, расположенной в Ереване.

В ходе розыгрышей учения, которые пройдут в два этапа, сначала на полигоне <Камхуд>, а затем на полигоне <Алагяз>, будут отрабатываться реальные тактические действия подразделений с проведением этапов боевых стрельб штатными снарядами и выстрелами по мишенной обстановке, имитирующей действия условного противника. Основные действия соединения будут разворачиваться на высоте 1,5-2 тыс. метров над уровнем моря на полигоне <Алагяз>. При огневой поддержке, в рамках проведения летных тактических учений, боевых вертолетов Ми-24, военно-транспортных Ми-8МТ, истребителей МиГ-29, средств ПВО ЗРК <Стрела-10>, ПЗРК <Игла> и артиллерии будет разыгран сценарий завершающего этапа учения с боевой стрельбой из всех видов штатного вооружения.

Подразделения российской военной базы ЮВО будут удерживать позиции на рубеже обороны, после чего, перейдя в контрнаступление, нейтрализуют основные цели, бронетехнику и важные объекты условного противника. Командно-штабное учение на местности в военной базе проводится с целью слаженности подразделений, подготовки российских военнослужащих, отработки вопросов взаимодействия с местными органами власти и силовыми структурами