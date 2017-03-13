Понедельник, 13 Марта 2017 15:26

АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 14 марта с двухдневным официальным визитом отбудет в Россию.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента, запланированы встречи Саргсяна с высшим руководством России. В ходе переговоров высокого уровня будут обсуждены ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия двух государств стратегических партнёров в ряде сфер: политическая, торгово-экономическая, гуманитарная, культурная, а также вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках интеграции на евразийском пространстве.

Саргсян и его российский коллега Владимир Путин обменяются мнениями также по ряду актуальных международных и региональных проблем,

обсудят процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

В рамках официального визита в РФ президент также посетит Московский государственный институт международных отношений, где встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом.