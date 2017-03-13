АрмИнфо. Президент Армении Серж Саргсян 14 марта с двухдневным официальным визитом отбудет в Россию.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента, запланированы встречи Саргсяна с высшим руководством России. В ходе переговоров высокого уровня будут обсуждены ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия двух государств стратегических партнёров в ряде сфер: политическая, торгово-экономическая, гуманитарная, культурная, а также вопросы, касающиеся сотрудничества в рамках интеграции на евразийском пространстве.
Саргсян и его российский коллега Владимир Путин обменяются мнениями также по ряду актуальных международных и региональных проблем,
обсудят процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы.
В рамках официального визита в РФ президент также посетит Московский государственный институт международных отношений, где встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом.
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