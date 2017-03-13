Понедельник, 13 Марта 2017 15:24

АрмИнфо.Правящая Республиканская партия представила предвыборную программу, по сути, лишенную количественной конкретики - без цифр и фактов. Тому есть причина - власть прекрасно осознает, что избиратель, делая выбор, будет ориентироваться не столько исходя из прогнозируемых цифр или обещаний роста, сколько на основе того, что было сделано или упущено РПА в течение своего правления.

Об этом заявил доцент кафедры экономической теории АГЭУ, кандидат экономических наук Атом Маргарян 13 марта в Ереване, комментируя представленные программы политических сил - участников предвыборной парламентской гонки.

По словам эксперта, программа РПА вторит программу деятельности нынешнего правительства, что "не вполне логично". "Программа деятельности должна вытекать из предвыборной программы, а не наоборот>, - отметил он. Вместе с тем, это, по его словам, субъективный фактор, имеет вполне логическое объяснение, поскольку предвыборный акцент сделан на личности премьера - "харизматичного лидера". Основные акценты те же - инвестиции, стимулирование деловой среды, борьба с коррупцией и сокращение уровня бедности в стране. "Программа довольно реалистична. Не ставя себе искусственно завышенную планку и в 2017 году пообещав обеспечить 3,2% рост, в 2018 году - 4-5%, уже к концу пятилетки вполне возможно достичь роста в 5-6% и более",- заявил он.

По мнению Маргаряна, будущее правительство будет коалиционным - в составе РПА и АРФД. На сегодня программа АРФ Дашнакцутюн также не блещет цифрами. Единственное, что выделил эксперт - это приведение в соответствие со стоимостью минимальной потребительской корзины потребления минимального размера пенсии.

В отличие от них программы "Свободных демократов" и блока "Царукян" располагают конкретикой в плане цифр и ожиданий. "Они оба обещают 6,5-7% экономический рост уже в 2017 году. Данную планку считаю труднодостижимой", - заявил он. По мнению эксперта, 0,2% рост по итогам 2016 года свидетельствует о периоде рецессии или стагнации в армянской экономике в течение прошлого года. В данных условиях, когда в обозримом будущем нет перспективы снятия санкций с России и полной отмены санкций с Ирана, и отсутствия ожиданий в плане подорожания стоимости нефти, в погоне за обеспечением 6-7% роста пытаться привлекать для Армении уже труднодоступные и дорогие кредитные средства не только нецелесообразно, но и опасно. Вместе с тем, экономическая составляющая программы "Свободных демократов", по его мнению, стать краеугольной для будущего правительства, а положение блока "Царукян" об освобождении субъектов МСБ с оборотом до 60 млн на 3 года от налогообложения, достойна внимания и применения.

В целом, как отметил Маргарян, несмотря на то, что разработка долгосрочных программ - дело неблагодарное, в силу современных отрицательных внешних шоков и высокого уровня турбулентности в мировой экономике, программы "Свободных демократов" и блока "Елк" предусматривают не только краткосрочные и среднесрочные развития. "Елк", например, выделяется предлагаемыми долгосрочными институциональными изменениями", - заявил эксперт. Программ блока "Елк", вместе с тем, как считает экономист, высокотехнологична. "Она предусматривает четкую программу развития ВПК страны и не случайно, что ее ключевым моментом является повышение заработной платы военнослужащих", - отметил он.

"Армянское возрождение" предлагает установить максимальную планку для предоставления сельхозкредитов в 10%, из коих 5% будет компенсировать госбюджет, что тоже в некоторой степени реалистично, считает Маргарян. Но, вместе с тем, по его мнению, предложив замораживать накопительную пенсионную систему, необходимо учитывать, что лишаемся от ресурса для субсидирования подобных кредитов.

Что касается программы блоков Конгресс-НПА и "ОРО", то, как считает эксперт, ОРО очень детально рассматривает пути развития экономики путем повышения уровня образования. Программа же Конгресса-НПА - программа добрососедства и добрых пожеланий, которая предусматривает до 55% экономию военных расходов с тем, чтобы их направить на создание рабочих мест. <Но вопрос в том, как это сделать. Поскольку на данный момент это сложно и почти нереализуемо", - заявил он.

Напомним, что в воскресенье, 5 марта 2017 года, в соответствии с национальным законодательством в Республике Армения началась агитационная кампания. Она продлится 26 дней. 1 апреля 2017 года в Республике Армения - день тишины, а 2 апреля состоятся выборы в Национальное Собрание. В выборах участвуют 9 политических сил.