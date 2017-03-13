Понедельник, 13 Марта 2017 14:50

АрмИнфо.Россия не заинтересована в посредническом вовлечении Турции в процесс по нагорно-карабахскому урегулированию. Подобную точку зрения 13 марта на пресс-конференции в Ереване выразил директор Института востоковедения Национальной Академии наук (НАН) Армении Рубен Сафрастян, коснувшись заявления Реджепа Эрдогана в Москве.

По его словам, Турция периодически предпринимает усилия по активизации своей роли в урегулировании конфликта, но пока тщетно. Он напомнил о попытках Турции стать сопредседателем Минской группы ОБСЕ. <Безусловно, Ереван никогда не согласится на это, так как у Анкары односторонняя позиция в этом вопросе и она оказывает безоговорочную поддержку Баку. Турция постоянно пытается имитировать свое участие в переговорном процессе, преследуя цель повысить свой международный имидж, так как стремится стать одним из региональных центров влияния>, - отметил Сафрастян и в этом контексте добавил, что Россия, безусловно, не заинтересована в том, чтобы Турция достигла желаемой цели по этому вопросу.

По мнению эксперта, данные заявления Эрдогана пустые и за ними ничего не кроется и это всего лишь проявление турецкой многовековой дипломатии.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости организовать всесторонние переговоры по урегулированию карабахского конфликта. Выступая с инициативой по организации переговоров, Эрдоган отметил, что происходящее на линии соприкосновения показывает, насколько ситуация критическая. Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что Россия, как одна из стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ, может сыграть важную роль в урегулировании конфликта