Понедельник, 13 Марта 2017 14:44

АрмИнфо. Рост напряженности вокруг Карабаха не обусловлен внешними факторами, во всяком случае, я их не вижу. Подобное мнение выразил журналистам в Ереване главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", политический аналитик Федор Лукьянов.

"Меж тем, опыт прошлого показывает, что напряженность на границах растет в случае оказания соответствующего внешнего влияния на карабахскую проблематику. Однако, в случае, обусловленного внешними факторами, усиления напряжения вокруг Карабаха, Москва приложит все усилия, в частности, обострит внимание сопредседателей МГ ОБСЕ в направлении быстрейшего урегулирования ситуации", - отметил он.

По оценкам аналитика, возникновение напряженности на границе между Азербайджаном и Арцахом, конечно же, к военному вмешательству России не приведет. Москва постарается решить проблему посредством иных мер.

При этом, Лукьянов положительно оценил отсутствие по различным причинам заинтересованности внешних сил в разжигании конфликта. По его оценкам, Карабах для России, имеющей сложный клубок интересов, - чрезвычайно опасный, мешающий конфликт. Для занятых же иными вопросами США и Турции, напряженность вокруг Карабаха и вовсе не нужна.